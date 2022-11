Ultime Notizie – Comuni ‘collaboranti’ con l’Agenzia delle Entrate da 517 del 2016 a 253 del 2021

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 20 novembre 2022) Sono solo 253, poco più del 3% del totale, iitaliani che nell’arco delhanno collaborato confacendosegnalazioni che hanno portato l’amministrazione finanziaria a individuare situazioni di evasione o elusione fiscale. A evidenziarlo una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati del ministero dell’Economia e Finanze e dell’Istat. L’analisi prende in considerazione lo strumento‘segnalazioni qualificate’, che prevede importanti meccanismi premiali per gli enti che collaborano e che “potrebbe, quindi, servire a tradurre i proventi della lotta all’evasione in benefici diretti per il territorio interessato, ma che, ciò nonostante, continua a non sembrare attrattivo per i ...