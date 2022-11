“Tu sì que vales” | Marco Mingardi è il vincitore | pubblico in rivolta sui social

Leggi su tvzap

(Di domenica 20 novembre 2022) News tv. “Tu sì que2022”,è il: scoppia la polemica. Ieri sera, 19 Novembre 2022, su Canale 5 è andata in onda in diretta l’ultima puntata del famoso talent internazionale Tu sì que. Alla conduzione come sempre Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Poi nei panni dei giurati, che non hanno votato perchè tutto è stato lasciato in mano al televoto, c’erano Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Teo Mammucari. L‘edizione 2022 di Tu sì queha visto trionfare. In finale ha battuto altri 15 performer e si è così intascato i 100mila euro di montepremi in gettoni d’oro. Nonostante sia stato ilda casa a votare, sui ...