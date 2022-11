Top 100 del 2022 | Kvaratskhelia davanti a Ronaldo | c’è anche Osimhen!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 novembre 2022) Tra i protagonisti della scalata al vertice del Napoli ci sono dei veri e propri gioielli che potrebbero diventare presto tra i migliori al mondo e forse per qualcuno già lo sono:. La nota rivista calcistica inglese FourFourTwo ha stilato come ogni anno la classifica che raggruppa i migliori giocatori del mondo nel corso dell’ultimo anno solare, di cui fanno parte due giocatori del Napoli. C’è Victor Osimhen, che occupa la 60ª posizione, grazie all’ottimo finale di stagione l’anno scorso e allo straripante inizio in questa stagione che lo vede a quota 10 gol e 3 assist in 14 partite. Victor Osimhen Napoli (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)L’altro giocatore del Napoli inserito in questa classifica è Khvicha, che si trova in 37ª posizione. Il georgiano si è piazzatoal cinque volte ...