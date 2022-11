“Sì | è amore” Ballando con le stelle | la coppia non si nasconde più | tutti in piedi per loro

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 novembre 2022) Ema Stokholma, l’con le. Da tempo si vocifera di un rapporto particolare tra l’estrosa conduttrice e deejay e il suo insegnante di ballo. Ora arrivano le conferme, anzi la conferma. Ema Stokholma e Angelo Madonia sono stati anche ospiti di Oggi è un altro giorno. La conduttrice Serena Bortone ha provato a indagare per capire cosa bolle in pentola. E qualche ammissione c’è stata eccome. Sentite qua. “Lo sto testando”, ha detto Ema Stokholma tra le risate dei presenti. Di certo il rapporto va oltre la sala prove dicon le, considerando come lui si sia spesso occupato anche del suo cane. La conduttrice radiofonica ha comunque spiegato che il suo fidanzato ideale dev’essere una persona della quale potersi fidare. Un elemento imprescindibile in una relazione per ...