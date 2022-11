LIVE – Gara F1 GP Abu Dhabi 2022 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Ladelladel GP di Abua Yas Marina di F1: in tempo reale seguiremo il ventiduesimo e ultimo appuntamento stagionale del Mondiale, in programma sulla pista emiratina. Si assegnano gli ultimi punti dell’anno e ci sono ancora alcune lotte minori, come quella per il secondo posto tra Leclerc e Verstappen. Alle ore 14 italiane di domenica 20 novembre si parte ufficialmente e l’attesa è altissima qui dove un anno fa accadde di tutto. Ecco di seguito ladelladel GP Abu. DOVE VEDERE LAINDOVE VEDERE LAIN CHIARO Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli...