Juve | UFFICIALE | inviati alla Consob i documenti dei bilanci sotto inchiesta e di 'prospetti conformi' Rinviata Assemblea Azionisti

(Di domenica 20 novembre 2022) Lantus ha pubbblicato attraverso il proprio sito web due comunicati stampa in cui da un lato conferma di aver inviato in forma spontanea...

ilBianconero

Calciomercato Juventus, il tormentone Milinkovic continua a tenere banco: l'aperturache non ti aspetti. La crescita esponenziale che ha visto protagonista la Juventus nell'ultimo mese e mezzo non può passare inosservata. Complice il cambio di modulo, una ritrovata ...IV: Emanuele Frascaro di Firenze. SERIE C (GIRONE C) RISULTATI 14°A GIORNATA AZ Picerno ...- 0 Monterosi Tuscia Foggia 2 - 3 Audace Cerignola logo Giugliano 2 - 1 Monopoli Latina 0 - 0... Juve, UFFICIALE: posticipata ancora l'assemblea degli azionisti, il motivo L'Assemblea degli Azionisti della società, che era prevista per il 28 ottobre, poi spostata al 23 novembre, ha subito un nuovo slittamento ...Il profilo Twitter della Lega Serie A, celebra la parata di Szczesny nella partita tra Juventus e Lazio terminata per 3 a 0 ...