Il tuo gatto passa troppo tempo sdraiato nella lettiera | potrebbe esserci un problema serio

(Di domenica 20 novembre 2022) Se hai unnascostoo il tuogiace immobile, questoindicare che ha a che fare con undi salute: magari si sente stressato o si sente particolarmente territoriale. Se hai altri gatti in casa, il tuo animale di compagniaessereo seduto in unaper impedire ad altri di usarla (difesa del territorio). Allo stesso modo, il tuoessere solo alla ricerca di un po’ di privacy, desiderando sentirsi al sicuro e a suo agio perché si sente minacciato o sopraffatto.fonte adobe stockSdraiarsi ...

Esquire Italia

... iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui) Problemi con la lettiera Ecco cosa nasconde ildi Noemi Penna 19 Novembre 2022In ogni caso, se ilrimane seduto nella lettiera per lunghi periodi della giornata, ancor di più se non lo ha mai fatto prima, potrebbe avere un problema medico o di stress. Alzarlo di peso ... Colpo di scena, gli scienziati hanno capito come puoi parlare col tuo gatto Anche quest'anno arriva il Black Friday con tante offerte esclusive. Scopri come prepararti agli sconti e quali sono gli store alternativi.Tutti quelli che hanno un gatto sanno quanto è faticoso farsi ascoltare, ma anche solo farsi notare e il più delle volte ricordargli che esistiamo anche noi. Questo succede perché ci siamo approcciati ...