E’ morto Jason David Frank | star dei Power Rangers aveva 49 anni

E' morto suicida in Texas all'eta' di 49 anni Jason David Frank, l'attore americano noto per il suo ruolo di Green Ranger nella serie televisiva dei guerrieri superumani degli anni '90 Power Rangers.