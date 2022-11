Cuciniamo insieme | cappellacci al radicchio con gorgonzola e noci

Leggi su panorama

(Di domenica 20 novembre 2022) Ci siamo, il freddo è arrivato e in cucina si cercano piatti corposi al gusto, ma non eccessivamente impegnativi. Ci viene incontro un prodotto di stagione di alto pregio: ilrosso. Ha molte declinazioni questa particolare cicoria che ha come terra d’elezione il Veneto: c’è il Treviso allungato e con le costole dure ottimo brasato e in griglia, il Verona anche lui a foglia lunga, ma più morbido e perfetto brasato o fresco e c’è il Chioggia che è quello tondo. Noi abbiamo scelto questo per la nostra ricetta perché si presta meglio a essere trattato come una bietola e ha meno retrogusto amarognolo. I «rossi» hanno un ottimo corredo vitaminico, sali minerali, sono ricchi in resveratrolo e triptofano con ottimo impatto sia come antiossidanti che come coadiuvanti del sonno. E poi col loro colore fanno davvero autunno! Ingredienti - Un cespo di ...