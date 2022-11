Milan | Abate | “Stiamo gettando le basi per il futuro”

Allenatore No grazie, meglio dirigente. Fino a poco tempo fa la pensava così Ignaziotanto da aver completato il corso come direttore sportivo, poi un giorno, per completare la ...16 dele ...L'allenatore è Ignazio, che nel 2020 pensava non avrebbe mai allenato nella vita, nel 2021 ha preso l'Under 16 del, nel 2022 è stato promosso dopo aver perso il campionato solo in finale, ...In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate ha parlato così di Cuenca, nuovo acquisto, e Scotti: "Cuenca è stato sfortunato, è arrivato ...Ignazio Abate, allenatore della Primavera del Milan, intervistato da Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'attaccante serbo Lazetic, che milita nella formazione giovanile rossonero e finito ...