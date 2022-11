Medvedev all’attacco di Zelensky | «Rifiuta colloqui di pace per paura di essere ucciso»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) «Il presidente ucraino Volodymyrdi impegnarsi adicon la Russia perdi». A dirlo è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryin un post su Telegram, in cui spiega come la ritrosìa dell’Occidente ad accusare Mosca di una responsabilità sul missile esploso in Polonia sia «un sintomo della stanchezza che tutti hanno nei confronti di Kiev».parla del presidente ucraino come «un nevrotico, dai comportamenti di un bambino isterico e con problemi di sviluppo», che continua a «peggiorare la situazione, a lamentarsi e a chiedere più soldi e più armi». Il riferimento poi è agli Stati Uniti, all’Unione europea e alla Nato che, secondo l’ex presidente russo, ...