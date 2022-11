Inter | Collovati | “Non credo a Zhang Ci sono dei problemi”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Il presidente dell’Stevenha annunciato che il club non è in vendita, dichiarazioni che però non convincono l’ex difensore nerazzurro Fulvio, convinto dell’opposto. “Un contole dichiarazioni ufficiali, un altro la realtà – ha detto -. Non mi pare che quandovenute fuori le voci di cessione, ci siano state smentite secche da parte della proprietà. L’non può continuare a vendere i migliori per fare mercato, o aspettare mesi per rinnovare Skriniar per un milione. Cidei, dunque dovrà andare nelle mani di una società più solida”. SportFace.