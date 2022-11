Gf Vip | In Arrivo Una Nuova Concorrente! Ecco Chi E’!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 19 novembre 2022) Al Grande fratello Vip 7 é tempo di nuovi ingressi. Tra qualche settimana potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà un volto molto amato dal pubblico televisivo. Curioso il fatto che il Gf abbia scelto un personaggio che, come Pamela Prati, ha lavorato al Bagaglino. Di chi si tratta?i dettagli! Milena Miconi pronta ad entrare al Gf Vip 7? Al Grande Fratello Vip é inunaconcorrente. Signorini ha bisogno di forze fresche, anche in vista del prolungamento del reality sino a primavera del 2023. C’é anche da considerare il fatto che, già nelle prime settimane, il cast è stato decimato per via di squalifiche, televoti flash e ora il Covid. Quindi, si rende necessario programmare dei nuovi ingressi. Come accaduto l’anno scorso, sotto Natale, gli attuali concorrenti saranno chiamati a fare una scelta, ovvero se proseguire ...