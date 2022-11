Emma risponde ad un disgustoso attacco | “Vomitevole mi vergogno per te”

Leggi su biccy

(Di sabato 19 novembre 2022) In più occasioniMarrone ha rivelato che vorrebbe avere un figlio e che non sente la necessità di avere un compagno al suo fianco per prendere questa decisione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair la cantante ha rivendicato il diritto delle donne di avere piena libertà del proprio corpo. “Il fatto di non avere libertà sulla gestione del proprio corpo a me sembra una violenza. Qui in Italia se una ragazza vuole un figlio deve andare in altri stati dove le fecondazione assistita è autorizzata. Nemmeno quando sei più grande ha il diritto di andare a chiedere il seme di un donatore. Anche quando hai 40 anni e sai che il grande amore non è proprio dietro l’angolo, pure in quel caso non puoi. Mi chiedo perché io debba andare in Spagna a fare una cosa del genere e non possa farla qui in Italia. Purtroppo conosco molte donne che sono state costrette a trasferirsi ...