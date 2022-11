Calcio | Empoli Azzurri in ritiro in Spagna dal 2 al 9 dicembre

Calcio Style

In quest'ottica l'ha annunciato che gli azzurri svolgeranno un mini ritiro in Spagna. La formazione di mister Zanetti sarà in Costa del Sol da venerdì 2 a venerdì 9 dicembre, per un periodo di ...Il Centro Sportivo Atalaya, dove l'svolgerà le sedute di allenamento, fa parte del Marbella Football Center, struttura costruita nel 2005 e riconosciuta come uno dei migliori centri calcistici ... Empoli, a Gennaio si punta ad un grande rientro: i dettagli EMPOLI - Mini ritiro in Spagna per l' Empoli. Gli azzurri di Paolo Zanetti trascorreranno una settimana in Costa del Sol per preparare la ripresa di campionato prevista per gennaio. Questo il comunica ...Empoli: la squadra toscana, dopo un avvio di stagione positivo e lontano dalla zona calda della classifica, inizia a programmare il mercato invernale, nella speranza di poter potenziare la rosa. Stand ...