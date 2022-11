Benevento | valori acqua rientrati nella norma ma resta divieto a scopo precauzionale

... per la risoluzione della problematica relativa alle acque non regolamentari dei pozzi in località Pezzapiana; riunione alla quale sono intervenuti anche i responsabili della Asl di, dell' ...... hanno restituitonella norma. Tre laboratori dicono che è tutto nella norma - ha più volte ... 'Certo - ha spiegato ancora il sindaco diMastella - non è acqua purissima delle fonti ...Sulla questione dell’emergenza idrica interviene anche il coordinatore cittadino di Forza Italia ed ex presidente dell’Asia, Lucio Lonardo. “Il caso della contaminazione delle falde acquifere dei pozz ...Le terapie intensive sono 44 in più (la settimana scorsa -35). In aumento anche il numero degli attuali positivi, 41.341 in più (la scorsa settimana -6.557) che salgono così a 452.895. Torna a crescer ...