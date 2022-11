24 ore in bellezza con una delle content creator più seguite d' Italia E la sua maison preferita di beauté

(Di sabato 19 novembre 2022) Fa uno dei lavori simbolo del presente, la. Ma cosa vuol dire? E come funziona? Ce lo racconta Valentina Marzullo, 32 anni, unaprime bloggerne che dieci anni fa ha scommesso sul web: nel 2010 ha aperto il blog “The chic attitude”. Oggi lavora con i più grandi brand moda e. Tra cui il suo preferito, Chanel Beauty, di cui ci svela i suoi must have skincare e trucco quotidiani. Una giornata beauty con Valentina Marzullo guarda le foto Leggi anche ...

Aibi

Mi sono fatta guidare dall'istinto, dalladelle canzoni che trovavo e che portavo via con ... Lo spettacolo inizierà alle21.00 dell' 8 dicembre 2022 . Tosca al Teatro Vittorio Emanuele di ...... verrà presentato domenica 20 novembre 2022 alle18,00 a Partanna (TP), presso l'ex Chiesa di S. Memoria, identità,, nuovo umanesimo'. Per il suo impegno culturale gli sono stati ... AIBIWEEK: c'è già aria di Natale nei 9 eventi in programma nella prossima settimana 'Ma dove vai bellezza in bicicletta', Diletta Leotta incanta Miami Beach con una 'storia' pubblicata su Instagram [VIDEO] ...II edizione della ‘mostra di presepi’ a Casalnuovo di Napoli: arte presepiale e arte sartoriale per celebrare cultura, tradizione e bellezza La mostra sarà visitabile gratuitamente dall’8 al 18 ...