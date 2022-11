X Factor 2022 | Beatrice Quinta con look da pop star navigata e altri look beauty del quarto live

Su Rai2 le ATP Finals411.000 (2.4%). Su Italia1 Stolen 1.116.000 (5.9%). Su Rai3 Amore ... Su SkyUno XLive Show 560.000 abbonati in media con il 2,8% di share, un +36% rispetto all'anno ...L'amore irrompe a X'Sono un po' imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso': a mettersi ...X Factor 2022 entra nel vivo: il 17 novembre è andato in onda in prima serata su Sky Uno il quarto Live della nuova stagione del talent musicale, condotto da Francesca Michielin con giudici Fedez, ...In un mondo perfetto Dargen D'Amico dovrebbe uscire completamente cambiato dall'esperienza di X Factor, decidendo se vale davvero la pena essere famoso per una canzone come Dove si balla invece di ...