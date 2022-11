La Tinet viaggia verso Ravenna sperando di arrivare A14!

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022) LaPrata è pronta ad affrontare la prima di due trasferte consecutive e domenica si recherà adove incrocerà la strada della Consar. I romagnoli, allenati da Marco Bonitta, allenatore campione del mondo 2002 con le azzurre, seguono ad un solo punto in classifica i ragazzi di Boninfante, ma la classifica è cortissima con ben 9 squadre comprese in un fazzoletto di 3 punti. I gialloblù si stanno allenando al meglio, cercando anche di sfruttare l’entusiasmo dato dalla vittoria di sabato contro la Videx Grottazzolina.Dall’altro lato una squadra che mixa con saggezza esperienza e furore giovanile. La diagonale di posto 2 ne è un esempio con il 42enne Manuel Coscione (per lui 22 stagioni in serie A e quasi 600 gare, con 18 anni di Superlega tra Cuneo, Montichiari, Padova, Roma, Forlì, Vibo Valentia, Verona e Piacenza) che dirige il gioco e il ...