Franco Oppini a A RTL 102 5 news | “Ho detto no al GF VIP di Signorini per tornare a teatro”

(Di venerdì 18 novembre 2022) L'ATTORE SVELA CHE NEL 2023 SARA' IN SCENA CON BARBARA D'URSO. "MI VOLEVANO AL GRANDE FRATELLO E PER CONVINCERMI HO AVUTO UNA BELLA PROPOSTA ECONOMICA", RACCONTA. Nel corso di Trends & Celebrities, il programma che va in onda in radiovisione su RTL 102.5 dalle 13 alle 15 con Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang, arriva in collegamento Franco Oppini. Che svela di aver detto no ad Alfonso Signorini per il Grande Fratello VIP.

Chi l'avrebbe mai immaginato: Franco Oppini dice no a Signorini per tornare a teatro con Barbara d'Urso. La notizia, blindata fino a poche ore fa, è lui stesso a svelarla in radiovisione su RTL 102.5 News. Franco Oppini: "Mi hanno offerto molti soldi per fare il Gf ma ho rinunciato". Era dato come papabile concorrente fino all'ultimo. Poi Franco Oppini ha deciso di dire no al Grande Fratello Vip rinunciando a seguire le orme del figlio, Francesco, ma anche ad una lauta proposta economica.