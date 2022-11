Fabrizio Corona su Totti e Ilary Blasi | svela quante volte lui l’ha tradita – VIDEO

(Di venerdì 18 novembre 2022)torna a parlare della chiacchierata separazione tra Francescoanche condonne lui l’avrebbeÈ risaputo che non c’è mai stata simpatia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Dopo un lungo silenzio rispunta. L'ex re dei paparazzi si era detto pronto a fare nomi e cognomi delle donne con cui Francesco Totti avrebbe tradito l'ex moglie Ilary Blasi. Oratorna a parlare proprio dell'ex ...entra a gamba tesa sul divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ospite al Peppy Night Fest , una tv privata, l'ex re dei paparazzi secondo quanto riporta Il Messaggero, afferma che ...Fabrizio Corona torna a parlare della chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, svela anche con quante donne lui l’avrebbe tradita È risaputo che non c’è mai stata simpatia tra ...Non tenendo conto delle possibili denunce e querele che gli ex coniugi Totti hanno promesso di fargli recapitare, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è tornato a parlare dei numerosi e presunti ...