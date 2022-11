“Entusiasta di tornare in Sardegna”

Sorriso smagliante e voglia di mettersi in gioco, Deshawn ha espresso l'entusiasmo per l'arrivo a Sassari: "La mia esperienza in Sardegna è stata meravigliosa ed è stato facile decidere di......che lui non fossequanto me, poi però mi sono sentito preso in giro perché era convinto che io restassi a prescindere. Lì sono rimasto deluso ma forse è una cosa solo mia. Ripeto,...Sorriso smagliante e voglia di mettersi in gioco, Deshawn ha espresso l’entusiasmo per l’arrivo a Sassari: “La mia esperienza in Sardegna è stata meravigliosa ed è stato facile decidere di tornare qui ...Ma mi sono sentito un po’ deluso del fatto che lui era entusiasta quanto me ma aveva preso un’altra decisione, pensando che tornassi a prescindere. Ma ho 34 anni, sono adulto e i problemi si possono ...