Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy | “Non sarò più Meredith”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) –la seriedopo 19 stagioni. LaGrey del popolarissimo medical drama, ideato da Shonda Rhimes, ha salutato i fan con un messaggio su Instagram, ringraziandoli per “l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato” in questi diciassette anni in cui ha vestito i panni della chirurga. “Lo spettacolo deve continuare e sicuramente tornerò a trovarvi” assicura l’attrice ai tanti appassionati della serie televisiva sul Grey Sloan Memorial Hospital. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Italia Sera.

lascia la serie Grey's Anatomy dopo 19 stagioni. La Meredith Grey del popolarissimo medical drama, ideato da Shonda Rhimes, ha salutato i fan con un messaggio su Instagram, ringraziandoli ...Un addio che i fan non avrebbero mai voluto vivere. Dopo 19 stagione e oltre 400 episodi dal 2005,saluta ufficialmente ''. La protagonista della popolare serie lascerà quindi 'orfani' i fan che per tutti questi anni hanno seguito il format americano principalmente per la sua presenza. ...Ellen Pompeo negli ultimi anni però ha iniziato a manifestare il desiderio di abbracciare nuovi progetti che non prevedessero camice e stetoscopio e alcune perplessità sugli stimoli dopo 17 anni nei ...Un addio che i fan non avrebbero mai voluto vivere. Dopo 19 stagione e oltre 400 episodi dal 2005, Ellen Pompeo saluta ufficialmente "Grey's Anatomy". La protagonista ...