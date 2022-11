Egitto-Belgio oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida cometra Nazionali. Sfida tra chi sarà ai Mondiali, ovvero i Diavoli Rossi di Martinez, e chi, invece, è tra le grandi escluse, ovvero Salah e compagni. Un test importante per il, per limare gli ultimi dettagli e i possibili dubbi di formazione, e soprattutto capire come muoversi rispetto all’assenza, almeno iniziale, di Lukaku. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di venerdì 18 novembre, con la partita che sarà visibile insu Mola TV, sia tramite il sito web, sia con l’app ufficiale. SportFace.