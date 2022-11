Denunce ginnaste | per procuratore Rossetti nessun verdetto prima di un mese

- Ascoltati oggi tecnici, fisioterapisti e organizzatori della gestione dell'Accademia di Desio, commissariata dopo lo scandalo. L'indagine conoscitiva va ...Che per volare a podio, stando allesu cui è al lavoro anche la Procura di Brescia, erano ...la Federazione ginnastica ha dato incarico alla psicologa Marcella Bounous di monitorare le...Che per volare a podio, stando alle denunce su cui è al lavoro anche la Procura di Brescia ... ginnastica ha dato incarico alla psicologa Marcella Bounous di monitorare le ginnaste al lavoro: «Sto ..."Stiamo affrontando con grande serietà questo momento. Ogni segnalazione di comportamenti non corretti per noi va valutata prontamente. Tra oggi e domani sentiremo tutte le parti tra atlete, tecnici e ...