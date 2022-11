Caccia al killer delle prostitute di Prati È un cliente abituale

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) In due ore scoperti tre omicidi. Tutti commessi intorno a piazzale Clodio: due in un appartamento davanti all'ingresso del palazzo di giustizia, l'altro invece in una casa a circa 700 metri di distanza. Tutte le vittime sarebbero legate al mondo della prostituzione. E tutte e tre sarebbero state uccise dalla stessa mano: la polizia sarebbe infatti adi un. Due vittime sono cittadine cinesi, che lavoravano in un appartamento in via Augusto Riboty 28, la terza, invece, è una cittadina colombiana di 65 anni: è stata trovata senza vita in via Durazzo. Secondo le indagini della Polizia di Stato, tutte e tre sono state ammazzate con un'arma da taglio: due colpite alla gola, la terza invece al petto e alla gola mentre si trovava nel letto. In via Riboty le forze ...