Black Friday 2022 a Castel Romano | offerte | fino a quando ci sono i saldi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’outlet diè pronto ad accogliere i suoi clienti in vista delle prossime festività natalizie. L’occasione delè stata quella giusta per dare l’avvio alle compere di Natale. Una prima ondata di grandi occasioni che prende il via oggi venerdì 18 novembre per terminare il prossimo 28 novembre. Grandi leall’Outlet diper i visitatori che vogliono arrivare pronti all’appuntamento con il Natale. Una grande varietà di prodotti in vendita con sconti che arrivanoal 70 per cento. GrandiNon solo abbigliamento, ma anche articoli per la casa, accessori. E tra le grandicon scontial 70% prodotti della Bottega del Sarto, Outfly, Petit ...