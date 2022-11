Atp Finals Torino 2022 | superata soglia dei centomila spettatori

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le Nitto Atpdihanno superato il tetto dellepresenze. Dopo il sold out registrato dalla sfida di ieri sera fra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, con le due sessioni di oggi la manifestazione tennistica internazionale ha raggiunto i 101 mila 372. La giornata di oggi ha visto l’ultima partita alledi Rafa Nadal, vincitore contro Casper Ruud ma fuori dal torneo, mentre questa sera si stanno scontrando per un posto in semifinale Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz. SportFace.