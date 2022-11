Vierchowod | “Se il Napoli molla | la Juve può rientrare per lo Scudetto”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Pietroritiene che se illa presa, lantus puòper loPietro, ex difensore di Fiorentina, Roma, Milan entus tra le tante, si è espresso sulla lottaai microfoni di Fuori di. In primis lo Zar si schiera contro i Mondiali: “Io non avrei assegnato questo Mondiale al Qatar perché interrompi un campionato per oltre un mese. Ovviamente è stato fatto esclusivamente per i soldi, ma non è giusto. Non puoi penalizzare i club, andando a giocare in un posto dove peraltro la temperatura è di 40 gradi”. Perlantus puòper lose il...

Quest'anno dipende dal, se tiene la stessa forza non c'è nulla da fare, se invece molla un ... tutte le notizie di allegri juventusLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@...Dopo l'esperienza con il, quindi, il toscano approda alla Juventus. 'Nella mia carriera non ... Il calciomercato porta nuovi giocatori a Torino: Padovano, Lombardo, Jugovic,, Sorin e ...“Io non avrei assegnato questo Mondiale al Qatar perché interrompi un campionato per oltre un mese". I Mondiali al via domenica in Qatar stanno suscitando polemiche per il periodo in cui si svolgono e ...Pietro Vierchowod, ex difensore viola, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul suo rapporto con Nils Liedholm: “Sono arrivato dalla Fiorentina, dove giocavo a ...