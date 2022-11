Un missile dei filorussi ha abbattuto l’MH17 e ucciso 298 persone | la condanna

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un tribunale olandese hato all’ergastolo tre uomini per l’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines che volava da Amsterdam a Kuala Lumpur con 298a bordo. Morirono tutti, era il 2014 e la guerra nella parte orientale dell’Ucraina era iniziata da qualche mese, dei sedicenti separatistiavevano iniziato a combattere contro l’esercito regolare di Kyiv. La regione coinvolta era il Donbas e Mosca sosteneva di non avere nulla a che fare con quella guerra, ma iniziavano già a uscire prove della sua partecipazione con armi e uomini sul campo: i mercenari della Wagner. Laemessa dopo un processo in contumacia dimostra appunto il contrario. Era già emerso che ilBuk che ha colpito l’aereo venisse dalla Russia ed è stato riportato in Russia dopo ...

RaiNews

... era il 2014 e la guerra nella parte orientale dell'Ucraina era iniziata da qualche mese,... Era già emerso che ilBuk che ha colpito l'aereo venisse dalla Russia ed è stato riportato in ...Ilche il 15 novembre è caduto in territorio polacco ha dimostrato a tutto il mondo come anche ... La prima, quella tenuta dagli Stati Uniti e dalla maggior partePaesi alleati, compresi ... Zelensky: "Più pressione su Putin per raggiungere la pace". Prolungato l'accordo sul grano - Volo Mh17, Josep Borrell: "Russia si assuma responsabilità e collabori" - Volo Mh17, Josep Borrell: "Russia si assuma responsabilità e collabori" I sistemi missilistici Nasams "hanno già dato prova della loro efficacia e sono anche convinto che sia giunta l'ora dei (missili di difesa antimissile) Patriot". L'Ucraina probabilmente otterrà ...I missili che il 15 novembre sono caduti in territorio polacco hanno dimostrato a tutto il mondo come anche un semplice incidente rischi di far precipitare la guerra in Ucraina trasformandola in un co ...