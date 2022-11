Re Carlo e la contestazione | non era il primo “attentato”

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’episodio del lancio delle uova contro reha sollevato di certo dubbi sull’efficacia della sicurezza del Sovrano in pubblico. La storia di certo ci insegna che uno dei “rischi del mestiere” è proprio quello di diventare oggetto di manifestazioni, dissensi anche a rischio della propria vita. Il pubblico, rivendendo le immagini del momento, è rimasto colpito dalla calma con cuiIII ha affrontato la situazione. Mentre piovevano uova proprio ai suoi piedi, infatti, il re non si è minimamente scomposto e ha continuato a svolgere il proprio compito indisturbato, scansando lo sporco per terra. Ma dietro alla sua apparente calma, il re avrebbe nascosto una certa preoccupazione. AnsaRecuperando le immagini dei fatti, dunque, i tabloid sono riusciti a decifrare le parole di reIII. Rivolgendosi al luogotenente che lo ha ...

IeriIII aveva guidato la sua prima 'Remembrance Sunday' come re, deponendo una corona di ... I suoi primi mesi da sovrano, a parte qualche piccola sbavatura e limitati episodi di...IeriIII aveva guidato la sua prima 'Remembrance Sunday' come re, deponendo una corona di ... I suoi primi mesi da sovrano, a parte qualche piccola sbavatura e limitati episodi di...Re Carlo III ha festeggiato lunedì 14 novembre il suo 74esimo ... I suoi primi mesi da sovrano, a parte qualche piccola sbavatura e limitati episodi di contestazione anti-monarchica, come il recente ...Secondo il Sun, per l'occasione il sovrano pagherà un bonus da 600 sterline allo staff del Palazzo per affrontare il caro vita (ANSA) ...