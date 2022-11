Lascia l’Empoli e resta in Serie A | una big si fionda su Vicario

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il giovane portiere classe ’96 del, Guglielmo, si sta mettendo in mostra a suon di belle pzioni e parate. In questo campionato è già riuscito a parare due rigori su tre a rigoristi di tutto rispetto, ovvero Koopmeiners (Atalanta) e Pellegrini (Roma). GuglielmoPortiere Empoli Il giovane portiere italiano non è passato inosservato, infatti, secondo La Gazzetta Dello Sport la Juventus sembrebbe aver messonel mirino. La “Ital-Juve” sta tornando a prendere forma: dopo il decollo della coppia Miretti-Fagioli, la qualità già appurata di Manuel Locatelli e l’ottimo periodo di forma di Moise Kean; i bianconeri non hanno dubbi e sono pronti a puntare tutto sull’italiano Guglielmo. Già nel giro della Nazionale del C.T. Roberto Mancini, il ...