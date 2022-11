Inghilterra | Pochettino | «Io nuovo CT? Sono aperto a tutto»

(Di giovedì 17 novembre 2022) Mauricioè ancora in cerca di una nuova panchina: le dichiarazioni del tecnico argentino sull’Mauricio, in un’intervista a The Athletic, ha parlato del suo possibile approdo sulla panchina dell’come ct dopo Qatar 2022. LE PAROLE – «Il mio rapporto con l’è sempre stato molto buono, mi sento a mio agio qui. Non si può mai sapere, ma». L'articolo proviene da Calcio News 24.

