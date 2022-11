Grande Fratello Vip | 3 nuovi concorrenti | chi sono e quando entreranno

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il Covid – che ha fatto il suo ingresso nella Casa delVip – ha stravolto i piani degli autori che avevano previsto deiingressi nel corso delle prime settimane di dicembre. Considerando che ieri è stata messa in isolamento anche Wilma Goich (perché trovata positiva) i vipponi rimasti in Casa potrebbero essere tutt’ora esposti al rischio perché magari asintomatici o col virus in incubazione. Nel dubbio l’intera Casa è stata sanificata e tutti istati di nuovo tamponati. La stessa Giaele che lamentava un po’ di malessere e si sentiva la febbre è stata trovata negativa al tampone del CoronaVirus. Per questo motivo Alfonso Signorini avrebbe deciso di posticipare a dopo le vacanze natalizie l’ingresso deiin modo ...