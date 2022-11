Covid | Cascio “Quarta dose a fragili e anziani fortemente raccomandata”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 novembre 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Continuo a raccomandareil vaccino a tutte le persone anziane ee lo consiglio con forza, poi lo consiglio a tutti i giovani adulti. Se mi chiedete sui bambini, non lo consiglio con forza, ma al contempo sicuramente non lo sconsiglio”. Intervistato dall’Italpress, il direttore dell’Unità di malattie infettive del Policlinico di Palermo, Antonio, ha voluto ribadire l’importanza dei vaccini, soprattutto per, in una fase di convivenza con il-19 in cui la pandemia è sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. Le quarte dosi dei vaccini aggiornati sono attualmente l’unico modo per contenere la circolazione del virus, limitare lo sviluppo di nuove varianti e prevenire le forme più gravi della malattia: “Lo ...