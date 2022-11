Libero Tv

Laè in ultima analisi responsabili per il "tragico incidente" in Polonia, dove un missile ha ... lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Antony, parlando ai ...Laha la piena responsabilità e colpevolezza per questa orribile guerra. Gli Stati Uniti continueranno a fornire supporto all'Ucraina per difendersi'. È il tweet di Antony, segretario ... Blinken: Russia responsabile ultima dell'incidente in Polonia Roma, 17 nov. (askanews) - La Russia è in ultima analisi responsabili per il "tragico incidente" in Polonia, dove un missile ha ucciso due ...Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba con il quale ha ...