Attivista trans macellò una famiglia di 3 persone | ora potrebbe finire in un carcere femminile

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov — Una giuria ha giudicato l’Dana Rivers (nato all’anagrafe David Chester Warfield), colpevole dell’efferato triplice omicidio che nel 2016 sconvolse la comunità Lgbt americana per ferocia e sadismo dell’esecuzione. A perdere la vita furono due donne lesbiche unite in matrimonio civile, Charlotte Reed e Patricia Wright, e il figlio Benny Diambu-Wright. Il sanguinoso fatto ebbe luogo a Reed a Oakland, in California. Quando le autorità arrivarono sul posto trovarono Rivers, coperto di sangue e benzina, mentre fuggiva dall’abitazione delle vittime che aveva appena dato alle fiamme. Nel corso della perquisizione gli agenti trovarono addosso a Ruivers un cacciavite insanguinato, un coltello, un tirapugni proiettili, spray al peperoncino e l’iPod di Benny Diambu-Wright. Ilaveva letteralmente macellato le ...

Harper's Bazaar Italia

Gli incontri saranno tenuti da Ethan Bonali,non binary per i diritti LGBTQIA+, formatore, blogger, saggista, Majid Capovani,transgender e queer per i diritti LGBTQIA+, ...La celebrazione, che si svolge ogni 20 novembre, venne introdotta da Gwendolyn Ann Smith (*) in ricordo di Rita Hester, assassinata a coltellate nel suo appartamento di Boston nel 1998,... Trans Lives Matter, il programma a Milano del 20 novembre Civitella Val di Chiana: qualcosa di diverso nel tentativo di sensibilizzare la popolazione sfatando paure e pregiudizi ...Torna "Star.t - Trans Celebration Night" una serata per valorizzare i talenti ... Oltre a don Ciotti ritireranno il premio l'attivista Christian Leonardo, la pianista Luana Della Gatta, lo studente ...