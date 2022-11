Ultimo Dragon sul suo periodo in WWE | “Volevano togliermi la maschera…”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Yoshihiro Asai, conosciuto al pubblico come, con una carriera lunga alle spalle (il suo inizio risale al 1987), continua ancora oggi a lottare sporadicamente. Ciò nonostante molti suoi colleghi coetanei hanno appeso definitivamente gli stivali al chiodo.riscosse particolare successo nella NJPW e nella WCW, federazioni per cui ha lottato dal suo esordio sino al 1998. Nel 2003 arrivò finalmente alla corte di Vince Mcmahon, restando alle sue dipendenze solo un anno. Infatti, nell’Aprile dell’anno successivo la federazione lo licenziò, ponendo fine alla sua brevissima esperienza nella WWE. In una intervista recente ai microfoni di Steven Fall’s ten count, Asai ha spiegato cosa visse in quel breve (ma intenso)a Smackdown. “rimuovere ...

Solo 3 le candidature per Taylor Swift, che non ha potuto correre con il suodisco, in gara ..." Yeah Yeah Yeahs featuring Perfume Genius Best Alternative Music Album "We," Arcade Fire "...E siamo infine arrivati all'mese di questo 2022, che inauguriamo per quanto riguarda le novità streaming in arrivo a ... o ancheAge: Absolution , per gli amanti dei videogame del celebre ...Yoshihiro Asai, conosciuto al pubblico come Ultimo Dragon, con una carriera lunga alle spalle (il suo inizio risale al 1987), continua ancora oggi a lottare sporadicamente. Ciò nonostante molti suoi ...Dragon Ball aveva già introdotto gli esseri chiamati Dei della Distruzione Il titolo di un episodio sembra suggerire di sì ...