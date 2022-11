Tumore al pancreas | ricerca e terapie mirate per combattere la malattia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –al, una neoplasia difficile da diagnosticare, la cui incidenza è in crescita in Italia. Il 17 novembre ricorre la Giornata Mondiale delal, un'occasione per riflettere sui numeri dellae alzare il livello di consapevolezza. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, che di recente ha anche istituito un tavolo tecnico, chi riceve una diagnosi di questo tipo ha speranze ridotte di vita: il tasso di sopravvivenza a 5 anni è dell'11% per gli uomini e del 12% per le donne. Il numero dei casi poi è in crescita: nel 2020 le nuove diagnosi sono state 14.300, contro le 12.500 del 2015. Dietro questi numeri ci sono diverse concause, fra queste lo stile di vita scorretto, un'alimentazione non equilibrata, agenti inquinanti, compreso il fumo. ...

