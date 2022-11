Traffico Roma del 16-11-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Luceverdevai trovati dalla redazione intensosul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna si sta in coda tra Pontina e Appia in carreggiata interna per l’ospedale Sant’Andrea via San seguire tra Prenestina e abbia coda su via del Foro Italico 3 Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanniin coda sul tratto Urbano della A24 in uscita dal centro dalla tangenziale a Tor Cervara rallentamenti sul Muro Torto in viale Parioli in via Casal del Marmo moltoin via Trionfale in via Anastasio II ed in via della Pineta Sacchetti trafficato il Lungotevere tra Ponte Sant’Angelo e Ponte Cavour direzione Flaminiorallentato in uscita dal centro sulla via del mare e in via Cristoforo Colombo e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete ...