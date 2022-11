Si intrufolano di notte al supermercato e rubano la cassa | è caccia alla banda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Formia. Erano in cinque ad agire e tutti con volto travisato dal passamontagna. Nel mirino dei malviventi ilTodis di via Appia. Una volta entrati nell’esercizio ne hanno asportato lacercando poi, invano, di aprirla in quanto ‘disturbati’ dall’arrivo dai Carabinieri prontamente giunti sul posto. I ladri sono tuttavia riusciti a scappare, in corso le indagini per identificarli. Roma, dopo l’incendio anche il furto: non c’è pace per la bancarella del Professore a Flaminio Tentato furto al Todis I fatti sono avvenuti lo scorso 15 novembre in via Appia 158. Qui, come anticipato, unacomposta da cinque malviventi — tutti con il volto coperto dal passamontagna — si è intrufolata nelTodis, asportandone lae cercando invano di aprirla nel retro dell’esercizio. A ...