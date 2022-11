“Qualcuno non è al 100%” | l’annuncio del CT fa sognare un azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’Argentina del CT Lionel Scaloni ha affrontato e vinto 5-0 contro l’Arabia Saudita, in un amichevole di preparazione in vista dell’imminente Mondiale in Qatar. I sauditi si presenteranno al Mondiale dopo aver vinto il girone asiatico di qualificazione al Mondiale, battendo con distacco avversarie più gettonate quali Giappone e Australia. L’amichevole disputata ha offerto al CT Scaloni la possibilità di chiarire alcuni dubbi di formazioni, in vista dell’esordio mondiale, e di avere informazioni più chiare sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Lionel Scaloni (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images) Scaloni avverte: “Non sono tutti al” Al termine della gara hanno fatto discutere alcune scelte del mister, alcuni giocatori presenti all’interno della lista dei convocati al Mondiale non hanno preso parte alla partita, non presenziando nemmeno in ...