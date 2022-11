Nek canzone contro l’aborto “In te” | ecco il testo | di cosa parla | video

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ricordate ladi Nek In te? Il brano è stato accusato di essere, ma qual è il suo? Leggi anche: Fedez,dice nella” Tiziano Ferro?“Tutto al contrario”, polemiche e ultime notizie Nek e laIn Te Nel 1993, Nek ha conquistato il Festival di Sanremo...

All Music Italia

Stasera a 'Le Iene', ospite della trasmissione, si racconta. Nel suo monologo il cantautore ... Quellafu accusata di essere contro l'aborto, e venne massacrata ancor prima che la cantassi. ...... ossia un campionato assoluto dellaitaliana con tutti sullo stesso piano: grandi, ... Tramontata, sembra, anche l'ipotesi Francesco Renga ein coppia. Difficilissimo, se non da escludere, ... Nek, emozionante monologo a Le Iene: al centro il coraggio, il cambiamento e il ricordo dell’amato padre scomparso Il racconto di Nek parte dai suoi esordi musicali, quando nel 1993 si presentò a Sanremo, ma la sua canzone ancor prima di essere cantata fu al centro di durissime polemiche, come racconta parlando ...'Quando è morto mio padre, il dolore mi ha messo di fronte a una grande verità: non sarei mai più stato la stessa persona. Mi ha aiutato il coraggio, ma un coraggio diverso: quello della debolezza'.