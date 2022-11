Milan | Gazzetta | “Leao la chiave rossonera”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraha davvero nel mirino i rinnovi di giocatori top ad oggi in maniera importante. ù “Rischi Proprio l’appuntamento in Qatar, al qualeparteciperà per la prima volta e da protagonista (l’infortunio di Diogo Jota gli ha di fatto spalancato le porte della formazione titolare), ha rinviato la trattativa al 2023: l’intenzione di Maldini e Massara era di chiudere i giochi prima, ma la complessità della situazione richiederà ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi. Con il rischio, logico, che le prestazioni di Rafa in rossoverde possano far lievitare i costi e allontanare le parti. Più che la distanza tra domanda e offerta — ilpuò arrivare a 6,5 milioni più bonus a stagione,vorrebbe un ...

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Ilblinda Ismael Bennacer con un nuovo contratto . Come si legge sulladello Sport , la sosta servirà per definire gli ultimi dettagli dell'intesa con il centrocampista franco - algerino, ...Commenta per primo L'Inter stringe i tempi per il rinnovo del contratto aSkriniar . Come si legge sulladello Sport , oggi è in agenda una video - call tra Marotta, Ausilio e l'entourage del difensore slovacco per limare ancora i dettagli riguardanti i bonus ... Sacchi: "Napoli, Milan, Juve e Inter...vi dico a chi farà bene la sosta per il Mondiale" Il Milan blinda Ismael Bennacer con un nuovo contratto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la sosta servirà per definire gli ultimi dettagli dell'intesa con il centrocampista franco-algerino, ...Il giocatore si è sottoposto ad intervento nella giornata di lunedì, ora è pronto per le vacanze prima di aggregarsi al gruppo ...