Meteo Roma del 16-11-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nubi e piogge sparse e prosciutto al nordovest al pomeriggio ancora pioggia su Trivenetogna variabilità asciutta altrove in serata si rinnovano residui fenomeni sui settori orientali asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi nebbia nubi basse in pianura padana neve sulle Alpi dai 1800 2000 m al centro al mattino molto nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse più asciutto in Abruzzo al pomeriggio non sono attesi lezioni di rilievo in serata residue piogge tra Umbria e Lazio variabilità asciutta sulle altre regioni per la presenza di nuvolosità bassa al sud Al mattino pioggia su Campania Molise occidentale Sardegna asciutta altro nuvolosità irregolare al pomeriggio locali fenomeni in estensione su Calabria ...