Lo Zecchino D’Oro 2022 in onda nel weekend natalizio su Rai 1

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) , con la direzione artistica di Carlo Conti Lotorna finalmente in Tv con una speciale messa innatalizia. Giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle 17.05 e sabato 24 dicembre alle 17.00, su Rai 1 andrà inla 65ª edizione dello, con la direzione artistica di Carlo Conti. Un’edizione speciale, la numero 65, nei giorni dell’anno più amati dai piccoli, per ribadire il diritto di qualunque bambino di essere semplicemente un bambino. L’edizionedisi intitolerà, infatti, Semplicemente bambino, per affermare ancora una volta l’impegno che Antoniano porta avanti da sempre, per fare in modo che ogni bambino viva i suoi anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza. In ...