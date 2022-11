Il programma settimanale dei nerazzurri

(Di mercoledì 16 novembre 2022) 14 Novembre 2022 E’ prevista per martedì pomeriggio la ripresa della preparazione del Pisa Sporting Club in questa ultima settimana senza impegni ufficiali del 2022. Dopo il pareggio esterno ottenuto sabato scorso a Cagliari i, complice la sosta del campionato per dare spazio agli impegni delle Nazionali, hanno usufruito infatti di due giorni di riposo e inizieranno il lavoromartedì con una seduta a porte aperte (a partire dalle ore 15.15) al Centro “Cetilar” di San Piero a Grado; assenti giustificati, ovviamente, i calciatori Torregrossa (Venezuela), Rus (Romania), Marin (Romania), Morutan (Romania), Nagy (Ungheria), Ionita (Moldavia) e Jureskin (Croazia U23) impegnati con le rispettive nazionali. Il “Cetilar” ospiterà poi anche la seduta pomeridiana di mercoledi e la doppia seduta (mattina e pomeriggio) in ...

ATNews

Se ilsi conferma uno dei pilastri della seconda serata di RAI 2 , fa riflettere la riduzione della programmazione. Originariamente "Belve" era stato inserito in tre tranches ......commenta velenosa Questa situazione ha portato alla sospensione del doppio appuntamento...tra Marco Bellavia e Pamela Prati era chiara al pubblico già dalle prime puntate del... Si arricchisce la programmazione settimanale del Cinema Lumière di Asti Pronti alle sfide, al 2° Rally di Chiusdino, in programma per questo fine settimana. La chiusura delle iscrizioni ha fissato un plateau di adesioni a 84 equipaggi, per il rally organizzato da Laserpro ...Fuori dal programma, però, la dama siciliana non ha ancora proferito ... Non avendo più gli impegni settimanali con le registrazioni di Uomini e donne che la portavano a spostarsi a Roma, Ida è ...