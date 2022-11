Divorzio Totti e Ilary | la verità sui Rolex | di chi erano e quanto valgono

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Personaggi Tv.. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, svela quale sarebbe lasuiche si contendono i due ex coniugi. Di chi sono? E soprattutto,effettivamente? Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale, la collezione di orologi, infatti, non varrebbe un patrimonio come lasciato immaginare nei giorni scorsi. (Continua…) LEGGI ANCHE: Noemi Bocchi, sarebbe scomparso il cane che aveva regalato a Cristian, lasuiDopo circa vent’anni, la storia d’amore tra FrancescoBlasi è giunta al capolinea. I rapporti tra i due sembrano essere ...

Annamaria Bernardini De Pace risponde alla domanda su, la scelta di non assisterlo più nelcontro Ilary ...... dell'avvocatessa aveva scritto: "Il legale dil'ho conosciuto bene. L'ho avuta come controparte in unorribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni . Veleno che è ...“Il legale di Totti l’ho conosciuto bene. L'ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi ...Continuano a spuntare retroscena per quanto riguardano i Rolex che Ilary Blasi avrebbe preso a Francesco Totti.