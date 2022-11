anteprima24.it

La Costituzione va rispettata!' - è quanto dichiara Mario, capogruppo in consiglio regionale della Campania del Partito Democratico. Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su ...... ma inmomento, in cui lo scenario è cambiato completamente, si tratta di progetti che non ... San Pellegrino Italia e MolinoGroup , hanno segnalato i consistenti investimenti per ... Casillo (Pd): "Questo ddl-autonomia sancisce una spaccatura del Paese. Va ritirato" I parametri devono essere i fabbisogni standard e il funzionamento del fondo di perequazione. La Costituzione va rispettata!” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo in consiglio regionale della ...Prosegue il processo a Nola contro i medici Carlo Casillo e Stefano Cristiano, quest’ultimo esperto in operazioni chirurgiche per dimagrire e coinvolto in altri due casi di presunta colpa ...