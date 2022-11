Autonomia | Bruno Bossio Pd | ' Regioni e Parlamento blocchino ddl Calderoli'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Il Governo Meloni, mentre sta disattendendo le promesse elettorali per approntare misure anticrisi e di contrasto al carovita e all'aumento vorticoso dei costi dei consumi energetici, non ha perso tempo, invece, per approvare un disegno di legge che è destinato ad accentuare il divario tra Nord e Sud". Lo dice Enza, componente della Direzione nazionale del Pd. "È il tempo, dunque, di esprimere una iniziativa sociale popolare ed un'efficace battaglia istituzionale perché venga bloccato il testo di legge che il Ministroha predisposto e finalizzato alla immediata attuazione delladifferenziata, cancellando l'obbligo di definire prioritariamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale. Alla disponibilità dello Stato ...